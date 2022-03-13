أرباح سمو العقارية تنمو 13.8% في 2021 إلى 81.2 مليون ريال

أعلنت شركة سمو العقارية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية لعام 2021، محققة نموا في صافي الربح بنسبة 13.8%.

وأظهرت بيانات الشركة أن صافي الربح وصل إلى 81.2 مليون ريال، مقابل 71.38 مليون ريال خلال عام 2020.

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وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 6% لتصل إلى 103.128 مليون ريال، مقابل 97.158 مليون ريال إيرادات العام الأسبق.

جاء ذلك بعد ارتفاع إيرادات الشركة التشغيلية لعام 2021 إلى 103 ملايين ريال وبنسبة ارتفاع 6% مقارنه مع الايرادات التشغيليه للعام الماضي، وتحقيق الشركة لعوائد استثمارية من حصتها في نتائج أعمال الشركات الزميله بمبلغ 31.7 مليون ريال.

وقامت الشركة خلال العام بالسداد المبكر لقرض القائم عليها لأحد البنوك التجارية مما خفض تكاليف الفوائد التمويلية بنسبة 79% مقارنة مع العام الماضي.