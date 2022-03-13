أرباح عِلم السنوية ترتفع 85% إلى 567 مليون ريال

أعلنت شركة عِلم، اليوم الأحد عن النتائج المالية لعام 2021، محققة نموا في صافي الربح نسبته 84.69%.

وأظهرت بيانات الشركة، التي بدأ التداول على أسهمها الشهر الماضي في سوق الأسهم السعودية، أن صافي الربح بلغ 567 مليون ريال بنهاية العام الماضي، مقابل 307 ملايين ريال خلال عام 2020.

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وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 55% إلى 3.828 مليار ريال، مقابل 2.466 مليار ريال خلال العام الأسبق.

وقالت الشركة، إن هذه الزيادة في الإيرادات نتجت من الارتفاع في إيرادات كل من قطاع الحلول الرقمية بنسبة 21.7%، وقطاع حلول إسناد الأعمال بنسبة 150.6% وقطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 4.2%.

في المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 20.7% (99 مليون ريال)، نتيجة للارتفاع في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 19 مليون ريال، وارتفاع مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 55 مليون ريال، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 22 مليون ريال، وارتفاع مصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 4 ملايين ريال.