أرباح مهارة السنوية تتراجع 18.3% إلى 145 مليون ريال

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية للعام الماضي محققة تراجعا في صافي الربح بنسبة 18.3%.

وأظهرت بيانات الشركة، المدرجة في تداول السعودية، أن أرباحها بلغت 144.93 مليون ريال، مقابل 177.32 مليون ريال خلال عام 2020.

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وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 6.9% إلى 1.318 مليار ريال، مقابل 1.4 مليار ريال خلال عام 2020، حيث انخفضت ايرادات قطاع الأعمال بنسبة 9% نتيجة انخفاض متوسط أعداد القوى العاملة مع استمرار تعليق الرحلات الدولية مع دول المصدر الرئيسية في أغلب فترات السنة، في حين حافظ قطاع الأفراد على نفس المستوى من الإيرادات مع تعافي الإيرادات من برنامج خدمات العمالة المنزلية بالساعة (خدمة).

وارتفعت المصاريف التسويقية بقيمة 2.4 مليون ريال نتيجة الحملات الاعلانية المكثفة خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق.

ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 7% نتيجة توحيد القوائم المالية مع الشركة المستحوذ عليها (شركة أطياف) خلال العام 2021.

وفي المقابل تم عكس مصروف مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 4.7 مليون ريال نتيجة تحسن أداء التحصيل وذلك حسب نموذج خسائر الائتمان المتوقعة.

وحققت أيضاً الاستثمارات في أدوات مالية من خلال الربح أو الخسارة أرباحا خلال العام الحالي بمقدار 1.2 مليون ريال مقارنة مع العام السابق، وكذلك تم الاعتراف بأرباح رأسمالية عن عملية بيع قطعة أرض مملوكة للشركة بربح مقداره 10.7 مليون ريال.

الربع الرابع

حققت الشركة في الربع الرابع للعام المالي 2021 ايرادات بلغت 350 مليون ريال بارتفاع بنسبة 5% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وكذلك بارتفاع بنسبة 8% مقارنة مع الربع الثالث للعام 2021.

كما حققت الشركة صافي دخل موحد العائد لمساهمي الشركة 39 مليون ريال بالربع الرابع من هذا العام بارتفاع بنسبة 74% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق ، وكذلك بارتفاع بنسبة 10% مقارنة مع الربع الثالث للعام 2021.

توزيعات الأرباح

وأعلنت الشركة عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع 75 مليون ريال عن أرباح النصف الثاني من 2021 لنحو 37.5 مليون سهم. ويبلغ حصة السهم من التوزيعات نحو ريالين.