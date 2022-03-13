إلغاء مناقشات الاندماج بين طيبة للاستثمار ودور للضيافة

قالت شركتا طيبة للاستثمار ودور للضيافة، اليوم الأحد، إن مجلسي إدارة الشركتين اتفقا على إنهاء المناقشات المبدئية بشأن الاندماج وعدم الاستمرار في دراسته.

وقالت شركة طيبة للاستثمار في بيان على "تداول السعودية"، إنها مستمرة في التزامها بتحقيق رؤيتها بأن تكون في الصدارة بالاستثمار والتطوير العقاري، وأن تستمر بالنمو لتحقيق المنافع لمساهميها وموظفيها وشركائها.

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وفي بيان منفصل، قال مجلس إدارة شركة "دور"، إن رؤيته الاستراتيجية ستمكنه من الاستمرار في تطوير خدمات الشركة التي تخدم مصلحة مساهميها وعملائها وموظفيها، وتعزز مكانتها الريادية والتنافسية.

وكانت شركتا دور للضيافة وطيبة للاستثمار قد أعلنتا في منتصف 2021، عن موافقة مجلس إدارتيهما على بدء مناقشات مبدئية مع شركة طيبة للاستثمار لدراسة اندماج الشركتين.