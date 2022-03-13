المراكز العربية تبدأ تطوير البنية التحتية لمشروع "جوري" بمساحة 1.6 مليون متر مربع

أعلنت شركة المراكز العربية، عن انطلاق أعمال تطوير البنية التحتية لكامل الأرض المملوكة للشركة والواقعة في حي الجزيرة بمدينة بريدة بمنطقة القصيم على مساحة إجمالية قدرها 1.6 مليون متر مربع تحت مسمى مشروع "جوري".

وقالت المراكز العربية، إنه سيتم تطوير مجمعاً متكاملاً "متعدد الاستخدامات" على مساحة 1.2 مليون متر مربع، وهي قطعة الأرض المجاورة لمشروع مول "يو ووك القصيم" الجاري تطويره حالياً على مساحة 400 ألف متر مربع.

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ومن المقرر أن يتوسطه حديقة ضخمة بمساحة 148.4 ألف متر مربع، كما سيضم ممرات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية وأجهزة رياضية خارجية ومسطحات خضراء.

وتتوقع الشركة أن تبلغ عوائد بيع الأراضي السكنية قرابة 750 مليون ريال بعد الانتهاء من بيع كامل قطع الأراضي المطورة.

وتوقعت المراكز العربية، أن يبدأ الأثر المالي الإيجابي على قوائمها المالية من هذا المشروع خلال النصف الأول من العام المالي 2023، علمًا بأن تكاليف تطوير المشروع سيتم تمويلها من خلال عوائد البيع على الخارطة.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف لشركة المراكز العربية، محمد مراد، إن الشركة انطلقت في تطوير البنية التحتية لمشروع جوري، عقب إعلانها في شهر نوفمبر من عام 2021 عن حصولها على شهادة تأهيل مطور عقاري من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة (وافي).