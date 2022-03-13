انخفاض أرباح "أسمنت الشرقية" 7.3% إلى 201 مليون ريال في 2021
توزيع أرباح نقدية بنسبة 11% عن النصف الثاني من العام الجاري
أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية، عن النتائج المالية للعام 2021، مسجلة انخفاضا في صافي الأرباح بنسبة 7.3%، ليصل إلى 201 مليون ريال، مقابل217 مليون ريال أرباح حققتها الشركة في العام 2020.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم، أن سبب الانخفاض في صافي الربح يعود إلى انخفاض الإيرادات من الاستثمارات، وانخفاض حصة الشركة في نتائج شركة زميلة، إضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى، فضلا عن ارتفاع خسائر استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات، وارتفاع مصاريف الزكاة.
وأضافت أنه تمت إعادة تبويب بعض مبالغ المقارنة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك أثر لإعادة التبويب على نتائج الفترة التي تم الإفصاح عنها.
وذكرت الشركة في بيان منفصل، أن مجلس الإدارة قرر خلال اجتماعه اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية بنسبة 11% من رأس المال (بواقع 1.1 ريال للسهم) عن النصف الثاني من العام 2021
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