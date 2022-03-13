تراجع أرباح "باعظيم التجارية" إلى 21.6 مليون ريال في 2021

أعلنت شركة باعظيم التجارية اليوم الأحد، عن النتائج المالية السنوية لعام 2021، مسجلة تراجعا في صافي الأرباح نسبته نحو 18%، ليصل إلى 21.5 مليون ريال، مقابل 26.2 مليون ريال حققتها الشركة في العام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أن سبب الانخفاض في صافي الربح، يعود إلى انخفاض المبيعات ووجود فروقات زكوية عن الأعوام من 2014 إلى 2018، بمبلغ 2.27 مليون ريال تم تحميلها على مصروف الزكاة في العام المالي 2021.

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وأضافت أن المساهمين المؤسسين سددوا مبلغ 2.78 مليون ريال عبارة عن 55% من مجموع الفروقات الزكوية عن الأعوام من 2014 حتى 2018 حسب التزامهم السابق مما قلل من الأثر المالي على صافي ربح الشركة.

إلى ذلك، أوصى مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 17.5 % عن العام 2021.