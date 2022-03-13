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فرنسا تعلن دعم أسعار الوقود بملياري يورو

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في فرنسا.. ما علاقة أسعار الوقود بأسعار النفط؟
محطة وقود في فرنسا
أسعار النفط

فرنسا تعلن دعم أسعار الوقود بملياري يورو

لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع تكاليف الوقود

دبي - العربية.نت

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قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، إن الحكومة ستقدم خصماً قدره 15 سنتا يورو (0.16 دولاراً) للتر على البنزين والديزل لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع تكاليف الوقود.

وأضاف كاستكس في مقابلة لصحيفة "لو باريزيان"، إن الإجراء سيطبق لمدة 4 أشهر ابتداء من الأول من أبريل، وسيكلف الحكومة حوالي ملياري يورو. وقال إنها ستساعد أي شخص يشتري البنزين، خاصة القطاع العائلي والشركات وسائقي سيارات الأجرة وسائقي الشاحنات والصيادين، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتأتي تصريحات، رئيس الوزراء الفرنسي قبل 4 أسابيع من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ويضيف ذلك، إلى أكثر من 20 مليار يورو من التخفيضات الضريبية والإعانات التي قدمتها الحكومة الفرنسية في الأشهر الأخيرة للحد من فواتير الكهرباء والغاز.

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وتسعى فرنسا ودول أوروبية أخرى إلى حماية المستهلكين والشركات من أسعار الطاقة القياسية، التي قفزت بشكل أكبر مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء إن موزعي البنزين والديزل سيطبقون خصماً مؤقتاً عند "المضخة" وستقوم الحكومة بتعويضه، واعتبر قرار الحكومة أكثر مرونة وسرعة من انتظار التصويت على خفض ضريبي، كما أنه سيفيد بعض الشركات المعفاة من رسوم الوقود.

وشجع كاستكس، شركات الطاقة والموزعين على تقديم خصومات خاصة بهم.

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