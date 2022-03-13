مرسيدس قد تفقد 2.2 مليار دولار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

تعتبر شركة مرسيدس بنز من بين الشركات التي قد تتضرر من الإجراءات الروسية لتشديد القيود على الشركات الأجنبية التي قررت مغادرة البلاد.

وأعلن مكتب النائب العام الروسي، الجمعة، تشديد القيود على الشركات الأجنبية التي قررت مغادرة البلاد على خلفية غزو أوكرانيا.

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وقال النائب العام في بيان "سيفرض المدعون رقابة صارمة على الالتزام بقانون العمل، بما يشمل بنود عقود التوظيف وإجراءات دفع الرواتب وتحديد حجمها".

وتمتلك شركة مرسيدس أصولا في روسيا بنحو 2.2 مليار دولار قد تكون معرضة للخطر، إذا قررت موسكو مصادرة ممتلكات الشركات الأجنبية التي غادرت البلاد.

ومن بين أصول مرسيديس المعرضة للخطر، مصنع يقع خارج موسكو جرى افتتاحه عام 2019.

ويأتي هذا الكشف بعد يوم من عرض روسيا للإجراءات المقترحة لتولي سيطرة مؤقتة على الشركات المغادرة التي تتجاوز فيها الملكية الأجنبية 25%.

وإذا طُبقت هذه القرارات، فستتمكن المحاكم الروسية من تجميد الأصول، مما يمنح الشركات خيار استعادة العمليات أو بيع حصتها.