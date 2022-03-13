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نماء للكيماويات تتحول للربحية بـ27.3 مليون ريال في 2021

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نماء للكيماويات مناسبة
شعار نماء للكيماويات
سوق السعودية

نماء للكيماويات تتحول للربحية بـ27.3 مليون ريال في 2021

بسبب ارتفاع متوسط أسعار بيع معظم المنتجات النهائية وانخفاض مصاريف التمويل بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية لشركة نماء للكيماويات، تحولها لصافي أرباح بعد الزكاة والضريبة نحو 27.33 مليون ريال في 2021، مقارنة بخسائر نحو 45.25 مليون ريال في 2020.

وقالت نماء للكيماويات في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن التحول للربحية يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع معظم المنتجات النهائية، وانخفاض مصاريف التمويل، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى وذلك يعود بشكل رئيسي إلى إعادة احتساب المخصصات الزكوية.

وأضافت أن ذلك بالرغم من، ارتفاع مصاريف البيع والتسويق نتيجة إلى الزيادة في أسعار الشحن، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية للعام 2021.

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ووفقاً لحسابات "العربية.نت" تحولت نماء للكيماويات إلى الربحية بصافي نحو 2.93 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، مقارنة بخسائر نحو 24.68 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

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