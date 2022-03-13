"سبكيم": بدء تشغيل مصانع "الواحة للبتروكيماويات" ومصنع "سمابكو" بعد الصيانة

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، عن الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة لمصانع شركة الواحة للبتروكيماويات ومصنع شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات "سمابكو" والبدء في تشغيل المصانع أمس السبت.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم، أن أعمال الصيانة الدورية سيكون لها تأثير إيجابي على كفاءة المصانع ورفع مستوى الاعتمادية بما يتناسب مع الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

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وأضافت أن الأثر المالي لهذا التوقف المجدول، سيظهر في نتائج الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أنها اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزاماتها تجاه العملاء.