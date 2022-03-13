"طبية" تربح 82.3 مليون ريال في 2021 بزيادة 14%.. وتستحوذ على "نيويو الطبي" 

أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبية"، المدرجة في سوق الأسهم السعودي "نمو" اليوم الأحد، عن توقيعها اتفاقية نهائية للاستحواذ على الحصة الغالبة في شركة العناية المبتكرة، المالكة لمركز "نيويو الطبي" في الرياض.

وقالت "طبية"، في بيان على "تداول السعودية"، إن صفقة الاستحواذ تمثل نقطة البداية في استثمارات شركة "طبية" الكبرى لجهة قطاع خدمات الرعاية الصحية، تماشيا مع استراتيجيتها لتصبح شركة قابضة في مجال خدمات الرعاية الصحية المتنوعة.

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وأضافت أنها اتفقت على أن يكون المقابل المادي للاستحواذ المذكور مزيجا من المقابل النقدي عند إتمامها، بالإضافة إلى مقابل نقدي لاحق مشروطا بالأداء المالي المستقبلي لشركة العناية المبتكرة.

وأوضحت "طبية" أن نسبة ملكيتها في الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها 51% بعد إصدار الأسهم.

في بيان منفصل، أظهرت النتائج المالية للشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبية" تراجع صافي أرباحها بنسبة 14.1% في 2021، إلى 82.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 95.79 مليون ريال في 2020.

وقالت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبيّة"، إنه رغم انخفاض الإيرادات بنسبة 24% على أساس سنوي، إلى 618.5 مليون ريال في 2021، إلا أنها تمكنت من تقليل التأثير السلبي على صافي الربح بمعدل 14% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ صافي ربح مبلغ قدره 82.3 مليون ريال من خلال زيادة الاهتمام بالتكاليف التشغيلية وإدارة رأس المال.

وأضافت أنها تمكنت من تحسين هامش الربح الصافي إلى 13% مقارنة بـ 12% في عام 2020.

وأشارت إلى أن الأعمال الخاصة بالمستهلكات شهدت نموا ملحوظا، وعاد الطلب على المعدات إلى معدلاته الطبيعية بعد الجائحة، التي كان لها تأثير استثنائي عام 2020.

وأعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبية" عن صدور قرار مجلس إدارة الشركة المتضمن التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2021 بإجمالي 6 ملايين ريال لعدد 20 مليون سهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.