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"مشاركة ريت" يوقع اتفاقية ملزمة للاستحواذ على عقار بـ235 مليون ريال

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شعار صندوق مشاركة ريت
سوق السعودية

"مشاركة ريت" يوقع اتفاقية ملزمة للاستحواذ على عقار بـ235 مليون ريال

عبارة عن مبنى إداري تجاري مؤجر إلى عدة مستأجرين

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مشاركة المالية بصفتها مديراً لصندوق مشاركة ريت عن توقيع اتفاقية ملزمة لاستحواذ على عقار جديد "برج فردين" يقع في مدينة الرياض بقيمة إجمالية 235 مليون ريال، غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية وعمولة السعي وذلك بعد أن حصلت على نتائج اثنين من المثمنين العقاريين المعتمدين.

وقالت مشاركة المالية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن العقار المستهدف يقع على تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقاً) والعقار عبارة عن مبنى إداري تجاري مؤجر إلى عدة مستأجرين.

وأضافت أن مساحة الأرض 3,212 متر مربع و مساحة المباني 25,591 متر مربع، والمساحة التأجيرية 16,700 متر مربع، بنسبة إشغال 100%.

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ويقدر صافي العائد السنوي 7.4%، وبه 33 مستأجر بمددة مختلفة.

وأشارت مشاركة ريت إلى أن 59% من إيرادات العقار متحصل من 4 مستأجرين (شركات كبرى).

وأوضحت أن ضمانات الإيجار تتمثل في سندات لأمر لإيجار المعارض لمدة 5 سنوات.

وتوقعت مشاركة ريت، أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لانتقال ملكية العقار لدى الجهات النظامية خلال 90 يوماً من تاريخ هذا الإعلان.

وسيتم تمويل الصفقة من خلال التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق والمتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية.

وقال مدير الصندوق، إن الأثر المالي لهذا الاستحواذ سيكون إيجابياً على الصندوق بداية من الربع الثالث لعام 2022، وسيسهم في خفض التركز وزيادة درجة التنوع والتوسع الجغرافي في الرياض كما سيؤدي إلى تحسن في الإيرادات ووفرات نقدية للصندوق.

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