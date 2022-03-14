أرباح الوسائل الصناعية السنوية تنمو 10% إلى 30.4 مليون ريال
مقابل 27.7 مليون ريال خلال 2020
أعلنت شركة الوسائل الصناعية، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية لعام 2021، محققة نموا في صافي الربح نسبته 10%.
وبلغ صافي ربح الشركة، التي تم إدراجها في السوق الموازية - نمو السعودية يناير الماضي، 30.4 مليون ريال العام الماضي، مقابل 27.7 مليون ريال خلال 2020.
وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 0.9% لتصل إلى 303.8 مليون ريال، مقابل 301.06 مليون ريال خلال عام 2020.
وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى زيادة المبيعات بالرغم من زيادة تكلفة المبيعات بنسبة 7.7%، وإلى الاكتفاء بالمخصصات التي تمت خلال العام الماضي بالنسبة للالتزامات الطارئة ومخصص أطراف ذو علاقة نسبة لتغطية كامل الالتزام.
وزادت الإيرادات الأخرى للشركة بنسبة 582.4% لتصبح بمبلغ 2.873 مليون ريال مقارنة بمبلغ 421 ألف ريال لعام 2020.
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