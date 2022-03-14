تغطية اكتتاب الأفراد في طرح "أماك" 10.6 مرة بطلبات قيمتها 4 مليارات ريال

أعلنت شركة الراجحي المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) عن إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد بنجاح وتخصيص 4 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

وأضافت الشركة، في بيان لتداول السعودية، اليوم الاثنين، أنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 0.766% على أساس تناسبي علماً بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفاذها.

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وطرحت الشركة 19.8 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الزيادة، خصص 70% منها للمؤسسات المشاركة و30% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الأربعاء 9 مارس 2022 وانتهت في يوم الجمعة 11 مارس، باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 5.94 مليون سهم بنسبة 30% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 63 ريالا للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وبلغ عدد المشاركين الأفراد في الاكتتاب نحو 1,374,440 فرد، وبلغ إجمالي القيمة الإجمالية لطلباتهم نحو 4 مليارات ريال، لتتم تغطية اكتتاب الأفراد نحو 10.6 مرة.