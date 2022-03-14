"أبومعطي" توقع اتفاقية تسهيلات مصرفية مع بنك البلاد بـ35 مليون ريال

أعلنت شركة عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات، عن توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية تعتمد نظام التمويل الإسلامي مع بنك البلاد، بقيمة 35 مليون ريال.

وأفادت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم، بأن مدة التمويل تبلغ 9 أشهر، موضحة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، هي عبارة عن سند لأمر من الشركة.

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وأضافت الشركة أن الهدف من التسهيلات، هو تمويل رأس المال العامل، لافتة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.