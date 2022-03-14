"السعودية لإعادة التمويل" تؤجل طرح صكوك دولارية بسبب تقلبات السوق

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، التي تعادل شركة التمويل العقاري الأميركية فاني ماي، إنها ستؤجل خطط طرح الصكوك المقومة بالدولار لأول مرة إلى الربع الثاني.

كان فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي لـ SRC، قد قال في نوفمبر، إنه يتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول إذا سمحت ظروف السوق بذلك.

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وتشهد أسواق الدين توتراً بسبب الزيادات الوشيكة في أسعار الفائدة. وقد توقفت تقريبًا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال مصرفيون إن العديد من جهات الإصدار الخليجية التي فوضت البنوك بالفعل بصفقات تنتظر نافذة استقرار.

وتتوقع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إطلاق عمليتي بيع سندات دولية وطرح سندات محلية هذا العام.

كشف سوسيني في مقابلة مع "رويترز"، أنه من المتوقع أن تجمع الإصدارات المحلية مجتمعة ما بين 3 و6 مليارات ريال (800 مليون إلى 1.6 مليار دولار)، ومن المرجح أن تجمع المبيعات الدولية مليار دولار أو ربما أكثر في المجمل.

وأعلنت SRC أمس الأحد، أنها اشترت محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال من البنك الأهلي السعودي، وهي أكبر عملية إعادة تمويل رهن عقاري في البلاد لبنك حتى الآن. وقال سوسيني إن المناقشات جارية مع البنك الأهلي وبنوك أخرى بشأن صفقات مماثلة.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة معدلات الرهن العقاري للسعوديين في وقت ما هذا العام.

تعمل شركة SRC على دعم المملكة في تحقيق هدفها المتمثل في زيادة ملكية السعوديين للمنازل إلى 70٪، كجزء من إصلاحات "رؤية 2030" الرامية إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط. وقال سوسيني إن المعدل يبلغ نحو 62٪ الآن، وهو نفس المعدل تقريبًا قبل عام.