"سند" و"تاليس" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز خدمات قطاع الطيران

وقعت شركة سند، المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار اليوم مذكرة تفاهم مع شركة تاليس المتخصصة في التكنولوجيا لبحث فرص التعاون في قطاع الخدمات الصناعية بما في ذلك أنظمة أمن المطارات وإدارة الحركة الجوية ومعدات الطائرات الإلكترونية، المجالات التي تشهد تطورًا كبيرًا في السنوات القليلة الماضية.

وقع مذكرة التفاهم كل من منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سند، وبرنارد رو، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس في الإمارات.

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ويأتي هذا الإعلان بعد إطلاق استراتيجية سند الجديدة للخدمات الصناعية، والتي تهدف إلى توسيع أعمال الشركة لتشمل خدمات صناعية جديدة، وذلك للمساهمة في تطوير واستدامة القطاع الصناعي الإماراتي عبر الاستفادة من فرص التعاون مع شركاء دوليين مثل شركة تاليس.

وتهدف المذكرة إلى تكريس التعاون وتبادل المعرفة بين الشركتين، حيث ستساهم تاليس في تنويع محفظة أعمال سند لتشمل الخدمات الصناعية المتخصصة بأنظمة أمن المطارات وإدارة الحركة الجوية ومعدات الطائرات الإلكترونية.

وفي إطار مذكرة التفاهم، ستتعاون سند وتاليس في المشاريع الإقليمية والدولية، حيث ستقدم سند الخدمات الصناعية المتطورة لهذه القطاعات، فيما ستقود تاليس جهود التصميم وبناء الأنظمة الخاصة بهذه القطاعات.

وقال منصور جناحي : "ستساهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركزٍ عالمي موثوق للخدمات الصناعية، مع تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للخدمات الهندسية المتطورة لقطاع الطيران وتوسيع نطاق الخدمات التي توفرها الإمارة لهذا القطاع لتشمل أنظمة أمن المطارات وإدارة الحركة الجوية ومعدات الطائرات الإلكترونية، والتي تشهد نموًا كبيرًا على الصعيدين المحلي والعالمي. وستعمل سند، من خلال هذه المذكرة ، على بناء القدرات الوطنية وتحقيق التميز في هذه القطاعات، وتوطين أرقى التقنيات العالمية وتشجيع نقل المعرفة من خلال الشراكة مع كبرى الشركات الرائدة في قطاع الخدمات الصناعية. وتؤكد هذه الشراكة قدرة سند على تنفيذ استراتيجيتها الجديدة من خلال شراكتها مع تاليس وتاريخها المتميز في الخدمات الهندسية والخدمات التمويلية في قطاع الطيران، والذي يمتد لأكثر من 30 عامًا."

من جانبه قال برنارد رو: " شهد قطاع الطيران تطورات عديدة خلال السنوات القليلة الماضية، سواء من حيث تدفق حركة المسافرين أو قدرة القطاع على التكيف والتصدي للأزمات. ويتوجب علينا توظيف الابتكار وتبادل المعارف مع شركائنا لتعزيز النمو المستدام وخلق صناعات ذات ميزة تنافسية على الساحة العالمية لضمان مستقبل ناجح لنا جميعًا. ولقد خطت سند خطوات كبيرة في صناعة الطيران على مدى العقود الثلاثة الماضية، وبصفتنا شركة عالمية رائدة في تصميم وبناء الحلول المبتكرة في هذا القطاع، يسعدنا العمل مع سند لإعادة صياغة مستقبل قطاع الطيران."