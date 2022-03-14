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"صدارة للكیمیائیات" تتحول للربحية بـ3.1 مليار ريال في 2021

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صدارة
شعار شركة "صدارة"
سوق السعودية

"صدارة للكیمیائیات" تتحول للربحية بـ3.1 مليار ريال في 2021

بسبب ارتفاع أسعار بيع المنتجات والاستمرار في ضبط مستوى التكاليف

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة صدارة للخدمات الأساسیة، اليوم الاثنين، عن النتائج المالیة السنویة لشركتھا الأم شركة صدارة للكیمیائیات، أظهرت تحولها للربحية بصافي 3.105 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة في 2021، مقارنة بخسائر نحو 3.22 مليار ريال في 2020.

وبحسب بيان لشركة صدارة للخدمات الأساسية، على "تداول السعودية"، فإن سبب التحول للربحية يعود بشكل رئیسي إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات، والاستمرار في ضبط مستوى التكاليف، والاعتراف بمبلغ 1.05 مليار ريال كأرباح ناتجة من إعادة هيكلة التسهيلات التمويلية.

وأضافت أنه في ضوء الخسائر المتراكمة للشركة والتي لاتزال تتجاوز 50% من رأس مالها، عقدت الشركة اجتماع الجمعية العمومية وأصدرت قرارا باستمرارها وذلك وفقاً لمتطلبات قانون الشركات ووزارة التجارة.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" فإن شركة صدارة للكیمیائیات تحولت للربحية بصافي 197.15 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، مقارنة بخسائر نحو 24.55 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

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