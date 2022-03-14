"فوكسكون" تجري محادثات لبناء مصنع في السعودية بـ9 مليارات دولار

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مجموعة فوكسكون للتكنولوجيا تجري محادثات مع السعودية بشأن بناء مصنع بقيمة 9 مليارات دولار قد يصنع أشباه الموصلات ومكونات للسيارات الكهربائية وإلكترونيات أخرى.

تجري المملكة العربية السعودية محادثات مع مجموعة فوكسكون للتكنولوجيا، التايوانية لتأسيس مشروع مشترك لتصنيع السيارات الكهربائية، وهي خطوة ستساعد في تسريع خطط المملكة لتنويع اقتصادها، وفقاً لمصادر تحدثت لوكالة "بلومبرغ" في ديسمبر 2021.

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ومن المقرر أن يؤسس صندوق الاستثمارات العامة كياناً جديداً يُدعى فيلوسيتي ليكون المساهم الأكبر في المشروع المشترك، وفقاً لمصادر "بلومبرغ"، فيما ستوفر فوكسكون البرمجيات والإلكترونيات والهندسة الكهربائية للمركبات الكهربائية الجديدة وستكون من مساهمي الأقلية في الكيان الجديد.

ويتطلع المشروع المشترك إلى تجميع مركبات كهربائية على هيكل مرخص من شركة BMW AG.

يأتي ذلك فيما يمتلك صندوق الاستثمارات حصة أغلبية في شركة لوسيد موتورز للسيارات الكهربائية الناشئة.

وفي العام الماضي، عينت السعودية مستشارين بما في ذلك مجموعة بوسطن الاستشارية لاستكشاف إنشاء شركة محلية لصناعة السيارات الكهربائية.

ويتطلع صندوق الثروة السيادي أيضاً إلى تطوير مصنع لتصنيع البطاريات بهدف إنتاج سعة تخزينية تبلغ 15 غيغاوات في الساعة سنوياً بحلول عام 2028.