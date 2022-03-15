أرباح "صدر" ترتفع 39.6% في 2021 إلى 3.6 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح شركة صدر للخدمات اللوجستية "صدر" بعد الزكاة والضريبة بنسبة 39.6% في العام 2021، إلى 3.6 مليون ريال، مقابل 2.6 مليون ريال أرباحها في 2020.

وقالت "صدر" في بيان على "تداول" السعودية، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الأرباح جاء نتيجة لارتفاع المبيعات بنسبة 35% في 2021 على أساس سنوي، بالقطاعات الرئيسية بالشركة وهي الحديد والأخشاب والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى توسعها في قطاع الخدمات اللوجستية.

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وأضافت أن الأثر المالي لعقد الخدمات اللوجستية مع شركة تصنيع الأغذية الممتازة المحدودة، إحدى شركات التنمية، أسهم في زيادة الأرباح، لأنه تم إثبات الإيراد من صافي الاستثمار بالعقد خلال العام 2021.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" بلغ صافي أرباح "صدر" 82 ألف ريال في الربع الرابع من 2021، مقابل 805 آلاف ريال في الربع المماثل من 2020 بزيادة 89.8%.