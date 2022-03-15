السعودية توقع مذكرة تفاهم مع أمازون لتنمية التجارة الإلكترونية

وقعت وزارة الاستثمار السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة أمازون لتنمية التجارة الإلكترونية في المملكة.

وقالت الوزارة في تغريدة على "تويتر"، إن مذكرة التفاهم تأتي ضمن مبادراتها لبناء القدرات المحلية وتنمية التجارة الإلكترونية وجذب ممارسات استثمارية مستدامة إلى المملكة.

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جاء ذلك بحضور وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ونائب رئيس شركة أمازون رونالدو مشحور.

وبدأت أمازون عملياتها في المملكة العربية السعودية من خلال الاستحواذ على سوق دوت كوم في عام 2017 مقابل 580 مليون دولار. وحلت أمازون السعودية محل سوق دوت كوم في 2020. كما تم إطلاق أمازون برايم في المملكة العربية السعودية مطلع العام الماضي، لتقديم خدمة التوصيل في اليوم نفسه وفي اليوم التالي لمزيد من العملاء في البلاد.