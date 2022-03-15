ساب للتكافل تتحول للربحية بـ1.3 مليون ريال في 2021

أظهرت النتائج المالية لشركة ساب للتكافل تحولها لتحقيق صافي أرباح قبل الزكاة والضريبة، بنحو 1.31 مليون ريال في 2021، مقارنة بخسائر نحو 26.54 مليون ريال في 2020.

وقالت ساب للتكافل في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب تحقيق صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل يعود إلى انخفاض في المصاريف العمومية و الإدارية بمبلغ وقدره 8.8 مليون ريال خلال 2021، على أساس سنوي.

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بلغت المصروفات العمومية والإدارية للسنة الحالية 41 مليون ريال، مقابل 49.8 مليون ريال في السنة السابقة.

وأضافت أنه يعود كذلك إلى ارتفاع بمبلغ وقدره 3.5 مليون ريال في الدخل من الأتعاب والعمولات خلال 2021 مقارنة بسنة 2020.

بلغ الدخل من الأتعاب والعمولات مبلغ وقدره 8.9 مليون ريال في 2021 مقابل 5.4 مليون ريال في 2020.