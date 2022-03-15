سيراميك رأس الخيمة تستحوذ على مجموعة كلودي الألمانية

أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ بنسبة 100% على مجموعة كلودي بما في ذلك 49% في مشروع مشترك بقيمة إجماليه قدرها 39 مليون يورو.

ومجموعة كلودي هي شركة ألمانية تعمل في مجال تصنيع مستلزمات الحمامات والمطابخ وأنظمة الاستحمام عالية الجودة. يبلغ عمر الشركة ما يقارب 100 عام، ولها بصمة تصنيعية في جميع أنحاء ألمانيا والنمسا والمجر والإمارات العربية المتحدة، والتي تضم أحدث التقنيات الهندسية الألمانية المبتكرة. ويبلغ إجمالي إيرادات مجموعة كلودي حوالي 120 مليون يورو، مع مبيعات في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

مادة اعلانية

وفي عام 2007، دخلت شركة سيراميك رأس الخيمة في مشروع مشترك مع مجموعة كلودي، لتأسيس العلامة التجارية "KLUDI RAK" لإنتاج وبيع مستلزمات الحمامات والمطابخ في الشرق الأوسط.

ونمت هذه الشراكة وأثبتت أنها ناجحة ومربحة، وسجلت نموًا رائعًا وهوامش ربح مستدامة عززت أساس الشركة لتحمل ظروف السوق الصعبة الأخيرة.

يمثل الاستحواذ الاستراتيجي لمجموعة كلودي فرصة لشركة سيراميك رأس الخيمة لتقوية أعمالها الأساسية الحالية المتنامية عبر أسواق ألمانيا وأوروبا؛ ومن المتوقع أيضًا أن تكمل العلامة التجارية مجموعة منتجات سيراميك رأس الخيمة وتزيد من عروضها لتشمل مستلزمات الحمامات والمطابخ مما يعزز ظهور العلامة التجارية "KLUDI RAK" في الأسواق الرئيسية لسيراميك رأس الخيمة، ومن المتوقع أن تحقق هذه الصفقة تعاوناً تشغيليًا في التصنيع ، مما يعزز وجود مصانع الشركتين في جميع أنحاء أوروبا ، والإمارات العربية المتحدة ، وآسيا، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

والصفقة مشروطة بموافقة الجهات التنظيمية، ويعمل الطرفان عن كثب لإنهاء الصفقة المقرر تنفيذها بحلول 31 مايو 2022.