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كيبكو تتوصل لاتفاق للاندماج مع القرين للكيماويات

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شركة مشاريع الكويت القابضة كيبكو
شركة مشاريع الكويت القابضة كيبكو
بورصة الكويت

كيبكو تتوصل لاتفاق للاندماج مع القرين للكيماويات

تنتهي من عملية الاندماج بنهاية العام الحالي

دبي - العربية.نت

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توصلت كل من شركتي مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" والقرين لصناعة الكيماويات لاتفاق مبدئي للدخول في عملية اندماج عن طريق الضم.

وبحسب الاتفاق ستكون شركة "كيبكو" الشركة الدامجة على أن تكون شركة "القرين" الشركة المندمجة.

وتوقعت "كيبكو" أن تنتهي من عملية الاندماج بنهاية العام الحالي.

وأعلنت كيبكو، في نوفمبر الماضي، عن انتهاء اكتتاب زيادة رأس المال بقيمة 80 مليون دينار (264.96 مليون دولار).

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