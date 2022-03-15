"العالمية للتأمين" تتحول لخسائر بـ27.7 مليون ريال في 2021

تحولت الشركة العالمية للتأمين التعاوني إلى تحقيق خسائر نحو 27.66 مليون ريال في 2021، مقارنة بصافي ربح قبل الزكاة والضريبة نحو 1.45 مليون ريال في 2020.

وقالت الشركة العالمية للتأمين التعاوني، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب التحول إلى الخسارة يعود إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة، وارتفاع مصاريف الاكتتاب الأخرى، وانخفاض دخل الاستثمار، وانخفاض عمولات إعادة التأمين وانخفاض الإيرادات الأخرى.

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وأضافت أنه تم إطفاء هذه الخسارة جزئياً عن طريق ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة، وانخفاض تكاليف اكتتاب وثائق التأمين، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

وبلغ إجمالي الخسارة المتراكمة في نهاية العام 2021 نحو 36.88 مليون ريال، مقابل 1.5 مليون ريال في نهاية العام السابق.

وتمثل الخسارة المتراكمة نسبة 9.22% من رأس المال البالغ 400 مليون ريال.