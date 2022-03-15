"تهامة للإعلان" تعلن آخر التطورات المتعلقة بقضية شركتها الزميلة في دبي 

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة اليوم الثلاثاء، عن آخر التطورات لصدور حكم من محاكم دبي الابتدائية لصالح الشركة ضد ناصر بن صالح الصرامي، وشركة كنائن للتجارة العامة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إنها استلمت خطابا من المحامي بتاريخ 15 مارس 2022، بتقدم ناصر بن صالح الصرامي بطلب لنقض الحكم الصادر لصالح الشركة.

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وأضافت الشركة أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه.

وكانت الشركة رفعت الدعوى ضد الصرامي للتعويض عن الأضرار التي تسبب بها أثناء إدارته لشركة "تهامة غلوبال" في دبي (شركة زميلة) بصفته مديرا عاما وعضو مجلس إدارة شركة "تهامة غلوبال".

يشار إلى أن محاكم دبي الابتدائية، أصدرت في نوفمبر الماضي حكما ابتدائيا، بإلزام الصرامي بدفع 3.83 ملايين درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

وتضمن الحكم أيضا إلزام شركة كنائن للتجارة العامة بدفع 1.22 مليون درهم، فضلا عن الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

كما ألزمت المحكمة كل مدعى عليه بمصاريف طلبه و500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.