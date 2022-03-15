FTX  لتداول العملات المشفرة تحصل على ترخيص في دبي

ذكرت منصة FTX لتداول العملات المشفرة أنها حصلت على موافقة الهيئة الرقابية في دبي للحصول على رخصة تداول الأصول الافتراضية وأنها تخطط لافتتاح مقر إقليمي فيها قريبا.

وتعد منصة FTX Europe من أكبر منصات تداول الأصول المشفرة والافتراضية والتي تخطط لافتتاح مقر لها في مركز دبي التجاري العالمي.

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وتعد ثاني المنصات من نوعها بعد بينانس والتي حصلت في وقت سابق على موافقة الهيئات المالية في الإمارة، حيث تعد الإمارات ثالث أكبر سوق للعملات المشفرة في المنطقة بعد تركيا ولبنان.

وحصلت بينانس على ترخيص رخصة مزود لخدمة تداول الأصول المشفرة من البنك المركزي البحريني يوم أمس.

وستتيح رخصة أصول التشفير لـ"بينانس" القيام بتوفير تداول الأصول المشفرة وخدمات الرعاية والوصاية وإدارة المحافظ للعملاء وذلك بإشراف من المشرعين في مملكة البحرين، وفقا لوكالة أنباء البحرين الرسمية.