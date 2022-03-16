اتصالات الإماراتية تعرض زيادة حصتها في موبايلي السعودية لأكثر من 50%

أعلنت شركة إتحاد إتصالات "موبايلي"، المدرجة في السوق السعودية، اليوم الأربعاء، بأنها تلقت عرضا من مجموعة اتصالات الإماراتية لزيادة حصتها في الشركة من 27.99% إلى حصة حاكمة عبر شراء أسهم إضافية بقيمة 47 ريالاً للسهم ما يمثل ارتفاعا نسبته 22.2% عن سعر إغلاق سهم الشركة في سوق الأسهم السعودية أمس الثلاثاء.

وقرر مجلس إدارة موبايلي المضي في مناقشة شروط العرض المحتمل وتفاصيله مع مجموعة اتصالات.

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وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لمجموعة اتصالات تقديم عرضها بشكل رسمي في أي وقت في حال قررت ذلك دون الحاجة إلى التوصّل إلى تفاهم مع مجلس إدارة موبايلي في هذا الشأن مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وقالت الشركة في بيان لـ "تداول" بأنه "قد تم التواصل معها من قبل شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (e&) لمناقشة زيادة حصة مجموعة اتصالات في موبايلي إلى ما نسبته 50% بالإضافة إلي سهم واحد من خلال عرض جزئي خاضع لشروط مسبقة ("العرض المحتمل") وذلك وفقًا للائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

يُشار إلى أن الغرض من هذه المناقشات هو رغبة مجموعة اتصالات في التوصل إلى تفاهم مع مجلس إدارة موبايلي بشأن شروط العرض المحتمل بما في ذلك إجراءات تنفيذه والتي من الممكن أن يوصي بها مجلس الإدارة لمساهمي موبايلي.

وقد اقترحت مجموعة اتصالات سعر 47 ريالا للسهم الواحد لأغراض العرض المحتمل والذي يمثل زيادة على سعر سهم موبايلي بنسبة 22.2% مقارنة بسعر إغلاق سهم موبايلي البالغ 38.45 ريال بتاريخ 15 مارس 2022، وبنسبة 38.8% مقارنة بمتوسط السعر المرجح بالحجم لسهم موبايلي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بتاريخ 15 مارس 2022م وبنسبة 45.1% مقارنة بمتوسط السعر المرجح بالحجم لسهم موبايلي لفترة الستة أشهر المنتهية أمس الثلاثاء.

وقامت مجموعة اتصالات بإشعار موبايلي بأن العرض المحتمل والنقاشات المرتبطة به تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمجموعة اتصالات لتوسيع وتحسين أداء محفظتها الاستثمارية من خلال استغلال الفرص المتاحة ضمن استثماراتها الحالية وخاصة توسيع استثماراتها في السوق السعودي المتنامي.

وأوضحت مجموعة اتصالات بأنها تهدف من خلال عرضها المحتمل إلى تعزيز روابطها القوية مع موبايلي وتحسين التعاون بين الشركتين وتحقيق المنافع المشتركة بينهما.

ويُشار إلى أن الشركتين لا تزالان تُجريان مناقشات في هذه المرحلة. ولا يوجد حتى الآن أي تأكيد حول ما إذا ستقدم مجموعة اتصالات العرض المحتمل أو أي عرض بسعر آخر، ولا يوجد ما يؤكد طبيعة الشروط والأحكام التي سيتم على أساسها تقديم العرض، ولا يوجد كذلك أي تأكيد أن مجلس إدارة موبايلي سيقوم بالتوصية لمساهمي الشركة بقبول العرض في حال تقديمه، وفق ما أعلنته الشركة في بيان.