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"بترورابغ" تعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 8.01% بنهاية 2021

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بترورابغ
شعار بترورابغ
سوق السعودية

"بترورابغ" تعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 8.01% بنهاية 2021

إلى 701.7 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، اليوم الأربعاء، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 701.7 مليون ريال تعادل 8.01% من رأسمالها البالغ 8.76 مليار ريال بنهاية 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن الانخفاض جاء مقارنة بتسجيل خسائر متراكمة نحو 1.205 مليار ريال في 30 سبتمبر 2021.

كان مجلس إدارة شركة "بترورابغ"، قد عدل توصيته السابقة بشأن تخفيض رأس المال لتصبح نسبة التخفيض 8.01%، بدلاً من 13.76% في توصيته السابقة.

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وتضمنت التوصية المعدلة أن يصبح رأس المال بعد التخفيض نحو 8.06 مليار ريال، بدلاً من 8.76 مليار ريال قبل التخفيض.

ويصبح عدد أسهم الشركة بعد التخفيض نحو 805.8 مليون سهم، بدلاً من 876 مليون سهم.

وتتمثل طريقة تخفيض رأس المال في إلغاء نحو 70.17 مليون سهم عادي، عبر إلغاء سهم عادي لكل 12.7837 سهم.

وسيُساهم التخفيض في إطفاء خسائر الشركة المُتراكمة، ولا تتوقع الشركة أن يكون لتخفيض رأس المال أثر جوهري سلبي على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

وحققت أرباحا في 2021 تجاوزت ملياري درهم، مقابل 3.78 مليار ريال خسائر خلال عام 2020.

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