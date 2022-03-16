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4 عوامل تقود أرباح "المواساة" للارتفاع 9.5% إلى 578 مليون ريال في 2021

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المواساة
المواساة للخدمات الطبية "المواساة"
سوق السعودية

4 عوامل تقود أرباح "المواساة" للارتفاع 9.5% إلى 578 مليون ريال في 2021

ربحت 147 مليون ريال في الربع الرابع

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح شركة المواساة للخدمات الطبية "المواساة" بنسبة 9.5% في 2021، إلى 578 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 528 مليون ريال في 2020.

وأرجعت "المواساة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، الزيادة إلى 4 عوامل هي الزيادة في الإيرادات المتحققة بنسبة 4.8% نتيجة استمرار تحسن الأداء في الأقسام التخصصية الجديدة في مستشفيات الشركة، وتحسين بعض الشروط التعاقدية مع عملاء الشركة، بالإضافة إلى الاستمرار في زيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة.

وأضافت أن العامل الثاني يتمثل في انخفاض بعض من بنود مصروفات البيع والتوزيع خلال 2021، مقارنة بالعام السابق، والعامل الثالث هو الزيادة في بند حصة الشركة في أرباح شركة زميلة خلال 2021، وأخيراً انخفاض التكلفة التمويلية نظراً لتناقص رصيد القروض بقيمة الأقساط المسددة.

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ووفقاً لحسابات "العربية.نت" حققت "المواساة" ارتفاعاً في أرباحها بنسبة 2.56% في الربع الرابع من 2021، إلى نحو 147 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 143 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

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