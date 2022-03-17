أدنوك ترسي عقوداً بـ 658 مليون دولار على خمس شركات محلية وعالمية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الخميس، عن ترسية عقود بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليار درهم (658 مليون دولار) على خمس شركات محلية وعالمية، لتقديم خدمات تغليف آبار النفط والغاز وعزلها بالإسمنت، وذلك ضمن استثماراتها المستمرة لتعزيز النمو في مجال عمليات الحفر وزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام.

وقالت الشركة في باين، إنه سيتم إعادة توجيه ما يزيد عن 65% من قيمة العقود الإجمالية إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة طوال فترة تنفيذها، وستسهم الشركات التي تمت ترسية العقود عليها في توفير فرص عمل للمواطنين وستعمل أيضاً على إيجاد فرص لتصنيع احتياجاتها محلياً.

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وتمت ترسية العقود بموجب اتفاقيات إطارية تنافسية على كل من شركة "هاليبرتون وورلد وايد ليمتد - أبوظبي" (هاليبرتون)، وشركة "بيكر ميدل ايست" (بيكر)، وشركة "الإمارات وسترن لحفر وصيانة آبار النفط" (الإمارات الغربية)، وشركة "نسر لخدمات الطاقه"، وشركة "إمجل لخدمات حقول النفط" (إمجل).

ويشمل نطاق عمل العقود تقديم خدمات تغليف وعزل الآبار بالإسمنت في حقول أدنوك البرية والبحرية لمدة خمس سنوات مع خيار التمديد لسنتين بنفس الشروط والاحكام. وتعتبر هذه العملية خطوة مهمة في حفر واستكمال آبار النفط والغاز، حيث يتم ضخ الخليط الاسمنتي بين التكوين الصخري وغلاف البئر لحماية وعزل حفرة البئر.

وبناءً على العقود التي تمت ترسيتها اليوم، ترتفع القيمة الإجمالية للاتفاقيات الإطارية وعقود المشتريات المتعلقة بعمليات الحفر التي قامت أدنوك بترسيتها منذ نوفمبر 2021 إلى أكثر من 31.2 مليار درهم (8.5 مليار دولار). وتدعم هذه العقود خطط أدنوك لحفر آلاف الآبار الجديدة لتحقيق هدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.