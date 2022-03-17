أرباح "الصناعات الكهربائية" تقفز 104.2% إلى 48.9 مليون ريال في 2021

أعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن النتائج المالية للعام 2021، محققة قفزة في صافي الأرباح بنسبة 104.2%، ليصل إلى نحو 48.9 مليون ريال، مقابل أرباح قدرها 23.9 مليون ريال سجلتها الشركة في العام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، أن سبب الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات من 648.7 مليون ريال إلى 770.7 مليون ريال، إضافة إلى تنوع المنتجات المبيعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى، فضلا عن تحسن هوامش الربح لبعض المنتجات.

مادة اعلانية

وبينت أنه في المقابل، ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ قدره 5.1 مليون ريال بسبب ارتفاع المبيعات.

كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 8.1 مليون ريال، والتي ترجع بشكل رئيسي إلى مصاريف تتعلق بالاستثمار في شركة باولز بلجيكا، التي تضمنت مصاريف قانونية واستشارية وإيجار مبان.

وفي بيان منفصل، ذكرت الشركة أنه مجلس الإدارة، أوصى في اجتماعه اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال (ما يعادل 1 ريال للسهم) عن العام 2021.