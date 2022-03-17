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أرباح إنماء الروابي تتراجع 5.8% إلى 22 مليون ريال في 2021

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إنماء الروابي
شعار شركة إنماء الروابي
سوق السعودية

أرباح إنماء الروابي تتراجع 5.8% إلى 22 مليون ريال في 2021

بسبب انخفاض إيرادات التمويل وزيادة المصروفات

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح شركة إنماء الروابي، بنسبة 5.77% في 2021، إلى نحو 21.99 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 23.34 مليون ريال في 2020.

وقالت شركة إنماء الروابي في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن انخفاض صافي الربح يعود إلى انخفاض إيرادات التأجير بسبب تداعيات جائحة كورونا، وزيادة المصروفات الإدارية والعمومية وذلك بسبب الدخول في السوق الموازي "نمو".

تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 8.35% في 2021 إلى 38.98 مليون ريال مقارنة بنحو 42.53 مليون ريال في 2020.

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