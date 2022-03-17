أشباه الموصلات وكورونا يضغطان على "تويوتا" لخفض الإنتاج

قالت شركة تويوتا اليوم الخميس، إنها ستخفض هدف إنتاجها العالمي من السيارات في أبريل 150 ألف وحدة إلى 750 ألف وحدة نظرا لاستمرار النقص في أشباه الموصلات وجائحة كورونا، مما يؤثر على خطط إنتاج الشركة.

وأضافت الشركة، أن متوسط الإنتاج العالمي الشهري للفترة من أبريل حتى يونيو، سيبلغ حوالي 800 ألف وحدة.

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وذكر مسؤول في الشركة، أن الإنتاج العالمي لشركة تويوتا، سيقل بنسبة 10% في مايو و5% في يونيو مقارنة بتقديرات سابقة أجريت في بداية العام.

وجاء الإعلان بعد أسبوع تقريبا من تصريح الشركة، أنها ستقلص إنتاجها المحلي بما يصل إلى 20% خلال أبريل ومايو ويونيو لتخفيف الضغط على الموردين الذين يواجهون نقصا في الرقائق وأجزاء أخرى.