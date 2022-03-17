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انخفاض أرباح "أسمنت أم القرى" 33.7% إلى 78 مليون ريال في 2021

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أسمنت أم القرى
شركة أسمنت أم القرى
سوق السعودية

انخفاض أرباح "أسمنت أم القرى" 33.7% إلى 78 مليون ريال في 2021

أرجعته إلى التراجع في كمية وقيمة المبيعات

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسمنت أم القرى عن النتائج المالية لعام 2021، مسجلة انخفاضا في صافي الأرباح بنسبة 33.7%، حيث سجلت 78 مليون ريال بنهاية العام الماضي، مقابل 117.7 مليون ريال حققتها الشركة في العام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، أن سبب الانخفاض يعود إلى التراجع في كمية وقيمة المبيعات، وارتفاع مصروفات البيع والتسويق، فضلا عن انخفاض الإيرادات الأخرى.

وأضافت أن ذلك جاء على الرغم من انخفاض المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض تكاليف التمويل.

وفي بيان منفصل، قالت الشركة إن مجلس إدارتها، أوصى في اجتماعه اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 2.5 % وبواقع 0.25 ريال لكل سهم.

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