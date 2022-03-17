دبي تسمح لـ "سوسيتيه جنرال" بتقديم عمليات إقراض محلياً

كشف مركز دبي المالي العالمي عن ترقية ترخيص بنك سوسيتيه جنرال، إحدى مجموعات الخدمات المالية الأبرز في أوروبا، التي تطبق نموذجاً مصرفياً متنوعاً ومتكاملاً.

وأفاد بيان أمس، بأن "سلطة دبي للخدمات المالية" قامت بترقية ترخيص "سوسيتيه جنرال" إلى الفئة "2"، التي تتيح له القيام بعمليات الإقراض محلياً، في خطوة تؤكد على التزامه الراسخ بتنمية أعماله الإقليمية انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.

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وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن المركز يواصل توطيد علاقاته القائمة مع المؤسسات المالية الطامحة إلى توسيع أعمالها، والتي تبدي ثقة راسخة بخدمات المركز، وتستفيد من منظومته المتميزة للخدمات المالية، فضلاً عن إطاره القانوني والتنظيمي المتميز، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.