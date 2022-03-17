أرباح "جازادكو" ترتفع 23.2% إلى 13.3 مليون ريال في 2021
أرجعته إلى زيادة كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف
حققت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"، صافي أرباح قدره 13.3 مليون ريال خلال العام 2021، بنمو نسبته نحو 23.2% مقارنة بالعام 2020 الذي سجلت فيه الشركة صافي أرباح بـ10.8 ملايين ريال.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، أن سبب الارتفاع يعود إلى رفع كفاءة الإنتاج وخفض وضبط التكاليف، إضافة إلى فتح أسواق عالمية جديدة لمنتجات الاستزراع المائي وتطوير قطاع الاستزراع المائي مع تحسين البنية التحتية وزيادة كفاءة الإنتاج في مزرعة الروبيان، فضلا عن رفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 13% مقارنة بعام 2020، وتبني آليات جديدة في المبيعات والتسويق.
وأضافت أن ذلك أسهم في ارتفاع في مبيعات الروبيان، وارتفاع في الإيرادات العقارية، إلى جانب تحقيق أرباح من شركات تابعة (شركة مانجو جازان).
وأشارت الشركة إلى أن تلك الأرباح الأعلى منذ عام 2020، مبينة أن ذلك يرجع إلى ارتفاع المبيعات في أغلب القطاعات، إضافة إلى إعادة هيكلة الإدارات وقطاعات الشركة.
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