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"أسواق العثيم" توافق على بيع 13.35% من "العثيم للاستثمار" عبر الاكتتاب العام

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عبدالله العثيم للاستثمار
مول تابع لشركة عبدالله العثيم للاستثمار
سوق السعودية

"أسواق العثيم" توافق على بيع 13.35% من "العثيم للاستثمار" عبر الاكتتاب العام

بعد إقرار هيئة السوق طرحها 30 مليون سهم

دبي - العربية.نت

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قالت شركة أسواق عبد الله العثيم، اليوم الخميس، إن مجلس إدارتها وافق على بيع حصة في رأسمال شركة عبدالله العثيم للاستثمار والبالغة نحو 13.65 مليون سهم تمثل 13.35% من رأسمالها وذلك من خلال الاكتتاب العام في السوق الرئيسية السعودية.

وأضافت أسواق عبدالله العثيم، في بيان على "تداول السعودية"، أن القيمة الدفترية لشركة أسواق عبدالله العثيم للاستثمار وفقاً لآخر قوائم أولية مفحوصة للربع الرابع من العام 2021 بلغت نحو 234.57 مليون ريال.

وبلغ نصيب أسواق عبدالله العثيم من إيرادات الأصل محل الصفقة للثلاث سنوات الأخيرة نحو 29.48 مليون ريال للعام 2021، و13.3 مليون ريال في 2020، و22.45 مليون ريال في 2019.

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وأوضحت أنه سوف تستخدم المتحصلات من البيع في توظيف السيولة في عمليات الشركة الرئيسة والمكملة لنشاطها.

جاء ذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة عبدالله العثيم للاستثمار، طرح 30 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة، مشيرة إلى أنه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وتعد شركة عبدالله العثيم للاستثمار إحدى أكبر الشركات بالسعودية في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل المجمعات التجارية الضخمة، وتمتلك حتى الآن 12 مجمعاً تجارياً بحسب موقعها الإلكتروني، وتأسست في عام 1998.

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