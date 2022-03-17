"الوطنية للتأمين" تسجل خسائر بـ54.4 مليون ريال في 2021

أظهرت النتائج المالية السنوية للشركة الوطنية للتأمين عن العام الماضي، تسجيل الشركة خسائر بلغت 54.4 مليون ريال، مقابل 7.84 مليون ريال أرباحا حققتها الشركة خلال العام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، أن سبب الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل يعود إلى انخفاض صافي دخل الاكتتاب، وارتفاع في المصاريف التشغيلية الأخرى.

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وأضافت أن إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) بنهاية العام الماضي، بلغ 211.2 مليون ريال، مقابل 265.83 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2020، وذلك بانخفاض يمثل 21%.