"بنك الاستثمار" يعتزم إنشاء برنامج صكوك مقومة بالريال بقيمة لا تتجاوز ملياري ر ريال 

أعلن البنك السعودي للاستثمار، عزمه إنشاء برنامج صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز ملياري ريال، كما أعلن عزمه إصدار صكوك من الشريحة الأولى، بموجب برنامج الصكوك من خلال طرحها طرحاً خاصاً في السعودية.

وذكر البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، أنه عيّن شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة "الاستثمار كابيتال"، كمدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب للطرح المحتمل.

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وقال إنه سيتم تحديد القيمة الفعلية وشروط الإصدارات في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.

وأوضح البنك أن الهدف من الطرح، هو تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وتلبية احتياجات البنك المالية والاستراتيجية.

وأشار إلى أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.