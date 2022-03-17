"مبكو" تربح 220.9 مليون ريال في 2021 بزيادة 995%

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 994.7% بعد الزكاة والضريبة، في 2021، إلى 220.87 مليون ريال، مقارنة بنحو 20.18 مليون ريال أرباحها في 2020.

وقالت "مبكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح بمقدار 200 مليون ريال يعود إلى زيادة إيرادات المبيعات بنسبة 46% إلى نحو 1.057 مليار ريال، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة أسعار مبيعات منتجات الشركة مقارنة بالعام 2020.

مادة اعلانية

وأضافت أنه نتيجة لذلك، ارتفع هامش الربح الإجمالي من 20% إلى 37% في العام 2021.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" حققت الشركة صافي ربح نحو 95.02 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، مقارنة بأرباح نحو 4.23 مليون ريال في الربع المماثل من 2020، بزيادة 2149.8%.

ووصفت الشركة صافي الدخل المنسوب إلى الشركة الأم، بأنه الأعلى في تاريخها على مستوى العام 2021، والربع الرابع من 2021.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2021، بإجمالي نحو 50 مليون ريال، لعدد 50 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.