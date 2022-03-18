ألفا ظبي القابضة: نستهدف مضاعفة الأرباح لـ10 مليارات درهم في 2022
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ألفا ظبي، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، إن المجموعة تسعى إلى مضاعفة أرباحها العام المقبل إلى 10 مليارات درهم (2.72 مليار دولار).
وقال حمد العامري الرئيس التنفيذي للشركة لوكالة "رويترز" في مقابلة، إن الشركة تخطط لمزيد من عمليات الاستحواذ والتوسع دوليا. وهي تستكشف الفرص، لا سيما في مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال إن ألفا ظبي، التي لديها 25 شركة تابعة موزعة على 5 قطاعات رئيسية - الصناعات والرعاية الصحية ورأس المال والبناء والضيافة، تبحث في استثمارات محتملة في العقارات والرعاية الصحية والبتروكيماويات والطاقة والطاقة الخضراء.
وقالت الشركة يوم الثلاثاء، إن الشركة حققت 5.2 مليار درهم أرباحا هذا العام، ولم يقترح مجلس إدارتها أي توزيعات أرباح.
وقال العامري: "إن مفهوم" عدم توزيع الأرباح ومواصلة النمو "جديد في السوق هنا وفي المنطقة".
"سيأخذ معظم المستثمرين الأرباح ويستثمرونها مرة أخرى، فلماذا لا نستثمرها، لأنهم مؤمنون برؤيتنا، ونستمر في النمو؟".
وقال العامري إن ألفا ظبي لا تحتاج حاليًا إلى الاقتراض ولكنها تجري محادثات مع البنوك الإقليمية والدولية للحصول على قروض محتملة، اعتمادًا على الصفقات المحتملة.
وأضاف أن المجموعة تدرس طلب منحها تصنيفا ائتمانيا من وكالات التصنيف إذا قررت إصدار سندات في المستقبل.
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