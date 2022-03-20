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أرامكو تعتزم منح سهم مجاني لكل 10 أسهم وتوزيع 70.3 مليار ريال

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أرامكو

أرامكو تعتزم منح سهم مجاني لكل 10 أسهم وتوزيع 70.3 مليار ريال

281 مليار ريال إجمالي التوزيعات النقدية لعام 2021

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من 2021 بقيمة 70.3 مليار ريال (18.8 مليار دولار).

وأضافت الشركة في بيان، أن تلك التوزيعات ستضاف إلى توصية مجلس الإدارة برسملة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) من الأرباح المبقاة، ومنح سهم لكل عشرة أسهم.

وأوضحت أنه في حال الحصول على الموافقات التنظيمية والجمعية العامة غير العادية للشركة على إصدار وتوزيع هذه الأسهم، سيكون مجموع توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية 2021 بقيمة 281 مليار ريال، إضافة إلى منح الأسهم.

أرباح أرامكو السنوية تقفز 124% إلى 412 مليار ريال.. الإيرادات تجاوزت التريليون شركات أرامكو أرباح أرامكو السنوية تقفز 124% إلى 412 مليار ريال.. الإيرادات تجاوزت التريليون

ويأتي ذلك ضمن أهداف الشركة لتعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.

وأعلنت الشركة عن النتائج المالية لعام 2021، محققة قفزة في صافي الربح بنسبة بلغت 124.4%.

وقالت الشركة إن صافي أرباحها بلغ 412.4 مليار ريال العام الماضي، مقابل 183.76 مليار ريال خلال عام 2020، ما يمثل زيادة بأكثر من مرتين.

وتعكس هذه الزيادة في المقام الأول تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيميائيات.

وارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى 1.3469 تريليون ريال، مقابل إيرادات بلغت 768.11 مليار ريال خلال عام 2020، ما يمثل زيادة نسبتها 75.356%. وبلغ الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 154.83 مليار ريال مقابل 93.98 مليار ريال في 2020 .

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