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أرباح "الكيميائية" تتراجع 5.4% إلى 70 مليون ريال في 2021

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الكيميائية السعودية
الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية"
سوق السعودية

أرباح "الكيميائية" تتراجع 5.4% إلى 70 مليون ريال في 2021

وتخسر 5.85 مليون ريال في الربع الرابع

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية" بنسبة 5.4% في العام 2021، إلى 70 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 74 مليون ريال في 2020.

وقالت "الكيميائية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن انخفاض صافي الربح في 2021، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات ومخصص هبوط الذمم المدينة التجارية، على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية.

وارتفعت إيرادات "الكيميائية" بنسبة 3.18% في 2021 إلى 3.41 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.3 مليار ريال في 2020.

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ووفقاً لحسابات "العربية.نت" تراجع صافي خسائر "الكيميائية" بنسبة 74.5% في الربع الرابع من 2021، إلى 5.85 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 23 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

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