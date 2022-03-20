أكوا باور تنتهي من بيع حصتها في الشقيق للمياه والكهرباء بـ 391.5 مليون ريال

أعلنت شركة أكوا باور، اليوم الأحد، عن إتمام صفقة بيع حصتها الفعلية البالغة 32٪ في شركة الشقيق لإنتاج المياه والكهرباء.

وتضمنت الصفقة بيع حصة جزئية قدرها 32٪ في عقد التشغيل والصيانة المقدم من قبل الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لأكوا باور ، وذلك بتاريخ 17 مارس 2022.

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وذكرت الشركة أنها استكملت عملية نقل الأسهم إلى شركة الجميح للطاقة والمياه، بعد استيفاء جميع شروط اتفاقية البيع الموقعة في 7 سبتمبر 2021، والحصول على مبلغ 391.5 مليون ريال نقدًا من قبل المشتري، ما يقل عن القيمة الدفترية بنحو 7 ملايين ريال.

وتعتبر"الشقيق آي دبليو بي بي" أحد الأصول العاملة بالنفط والواقع في المملكة العربية السعودية بقدرة إنتاجية تبلغ 850 ميغاوات من الطاقة و212،000 متر مكعب من المياه المحلاة يوميا. بدأ المشروع عملياته التجارية في عام 2011 بموجب اتفاقية شراء طاقة ومياه (PWPA) لمدة 20 عامًا تنتهي في عام 2031.

وقدرت القيمة الدفترية للأصول في تاريخ إتمام الصفقة بـ 398.4 مليون ريال.

وتمثل عملية البيع جزءًا من استراتيجية شركة أكوا باور لتدوير رأس المال كما يعتبر خطوة ضمن تحقيق مستهدفات الشركة في خفض كثافة الكربون بنسبة 50٪ بحلول عام 2030 والوصول إلى نسبة صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

لن ينتج عن هذه الصفقة أي تأثير مالي جوهري على الشركة، وأشارت الشركة أنها ستستخدم متحصلات البيع في الأغراض العامة للشركة.