اكتتاب النهدي الطبية.. الأفراد يضخون 6.8 مليار ريال وتغطية الطرح 13 مرة

أعلنت شركة الأهلي المالية، اليوم الأحد، بصفتها مدير الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة النهدي الطبية عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 3 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

وقالت الشركة إنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 1.243% على أساس تناسبي.

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وطرحت الشركة 39,000,000 سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة خصص 90% منها للجهات المشاركة (المؤسسات) و10% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب الأفراد قد بدأت في يوم الأحد الموافق 13 مارس 2022، وانتهت في يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022 باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 3,900,000 سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 131 ريالاً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وأشارت الشركة أن عدد المشاركين الأفراد بلغ عددهم 1,099,863 للاكتتاب في 3,900,000 سهم بسعر 131 ريالاً للسهم.

وأوضحت أنه تم تغطية اكتتاب الأفراد 13 مرة، بإجمالي طلبات 6.76 مليار ريال.