إيرادات "أوراسكوم للتنمية" تقفز 41.4% إلى 7 مليارات جنيه في 2021

كشفت شركة "أوراسكوم للتنمية مصر"، عن تحقيق زيادة في الإيرادات المجمعة خلال العام 2021 بنسبة 41.4% لتصل إلى 7.1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه خلال العام 2020.

ووفق نتائج أعمال الشركة، ارتفع مجمل الربح المحقق بنهاية العام الماضي بنسبة 69.3% ليصل إلى 2.4 مليار جنيه وهامش مجمل ربح 33.9% مقارنة بنحو 1.4 مليار جنيه وهامش مجمل ربح 28.4% خلال العام المالي المنتهي 2020.

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وبمقارنة نتائج أعمال الشركة الحالية بمستويات ما قبل انتشار فيروس كورونا المستجد في عام 2019، فقد شهدت الشركة بالفعل نموا قويا بنسبة 51.4% في إجمالي الإيرادات، و78.7% في إجمالي مجمل الربح المحقق.

كما استطاعت الشركة تحقيق أعلى أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية في تاريخها لتصل إلى 2.5 مليار جنيه بزيادة 82% مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام 2020.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 81.5% لتصل إلى 2.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 2020.

في المقابل، انخفضت مصروفات الفوائد بنسبة 16.9% لتصل إلى 269.5 مليون جنيه خلال العام 2021 من خلال سداد جميع عقود الإيجار التمويلي في الجونة وبالتالي تحقيق المزيد من المدخرات.

وانعكس الأداء الإيجابي على أرباح الشركة، حيث بلغ صافي الربح 1.3 مليار جنيه في عام 2021 بزيادة 2.3 مرة مقابل 571.3 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 2020.

واستمرت الشركة في العمل على تحسين المركز المالي ومراقبة السيولة النقدية، حيث بلغ الرصيد النقدي للشركة 3.1 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في عام 2021 بزيادة قدرها 51.3% عن الرصيد النقدي في عام 2020.

كما بلغ رصيد القروض نحو 3.4 مليار جنيه، وبلغ صافي الدين 322.8 مليون جنيه في عام 2021. وبلغ صافي الديون إلى صافي الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية 0.1 مرة خلال عام 2021 مقارنة بنحو 1.1 مرة في 2020.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت التدفقات النقدية بنسبة 40% لتصل إلى 1.7 مليار جنية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.