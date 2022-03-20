بنوك حكومية مصرية تؤسس صندوق ابتكار في التكنولوجيا المالية

قالت شركة رأس المال الاستثماري، غلوبال فينشرز، اليوم الأحد، إن أكبر ثلاثة بنوك مملوكة للدولة في مصر أنشأت صندوقا للتكنولوجيا المالية بقيمة 85 مليون دولار يهدف إلى تسريع الابتكار في هذا القطاع.

أفاد لاعبون في القطاع بأن التغييرات التشريعية والتنظيمية في مصر على مدى العامين الماضيين، مهدت الطريق لزيادة في استثمارات التكنولوجيا المالية وتغيير الطريقة التي يمارس بها المواطنون، وكثير منهم لا يملكون حسابات مصرفية، أنشطة الأعمال.

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وقالت غلوبال فينشرز، الشريكة في الصندوق والتي تركز على الشرق الأوسط وإفريقيا في بيان، إن بنك مصر سيعمل كمستثمر رئيسي في البرنامج، في حين سيكون البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة مستثمرين استراتيجيين.

كما ستشارك مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وهي شركة مدفوعات تسيطر عليها الدولة، وشركة بنوك مصر، وهي مشغل مدفوعات يديره البنك المركزي، في الصندوق.

وأضافت غلوبال فينشرز أن الصندوق الذي أطلقت عليه اسم "إنكلود"، يأمل في جذب مشاركة إضافية من مستثمرين إقليميين ودوليين.

ونقل البيان عن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قوله إن تأسيس الصندوق خطوة حاسمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لقطاع التكنولوجيا المالية في العالم العربي وإفريقيا.

وأضاف البيان أن الصندوق قام بالفعل باستثمارات أولية في أربع شركات. هذه الشركات هي خزنة، وهي تطبيق مالي يوفر منتجات لمستهلكين يعانون نقصا في خدمات من هذا النوع، وتطبيق لاكي، الذي يقدم أقساطا ومكافآت استرداد نقدي وائتمانا للمستهلكين، وشركة مزارع، التي تزود صغار المزارعين بتمويل للحصول على مستلزماتهم وتتيح أسواقا ودعما فنيا، وباي موب للدفع الإلكتروني.