ترقب إعلان نتائج "أرامكو" السعودية عن الربع الرابع من 2021

من المنتظر أن تعلن شركة أرامكو السعودية نتائجها المالية عن الربع الرابع من عام2021، اليوم الأحد، فيما ستعلن عن توزيعات الأرباح غدا الاثنين.

وبحسب توقعات شركة الراجحي المالية، فإن أرامكو ستحقق أرباحا تقدر بنحو 124.8 مليار ريال، بنهاية الربع الرابع من العام 2021، وبنسبة 141% عن أرباح الشركة في الربع المماثل من العام 2020 التي كانت نحو 51.7 مليار ريال.

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وفي حال جاءت النتائج المالية للربع الرابع عند توقعات شركة الراجحي، فستبلغ أرباح العام 2021، نحو 415.8 مليار ريال، بارتفاع 126% عن أرباحها في العام 2020 التي كانت 183.8 مليار ريال، وستكون أعلى أرباح سنوية تحققها الشركة في 4 سنوات وتحديدًا منذ أرباحها في 2018 التي كانت 416.5 مليار ريال.

كانت أرباح الشركة قد ارتفعت بنسبة 121.6% خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، لتصل إلى 291 مليار ريال، مقابل 131.31 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام 2020.

وارتفع صافي ربح أرامكو بنسبة 158% في الربع الثالث من 2021 إلى 114.09 مليار ريال، مقابل 44.21 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام 2020.

وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الثالث من عام 2021.

وأشارت الشركة إلى أن حصة السهم من التوزيعات تبلغ 0.3518 ريال.